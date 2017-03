Johnny Hallyday, atteint d'un cancer, est dans un état très préoccupant

Il a appris la nouvelle peu avant les fêtes de fin d'année. A 73 ans, Johnny Hallyday est atteint d'un cancer du poumon, comme vous le révèle Closer dans son nouveau numéro, exceptionnellement en kiosque ce jeudi 9 mars. C'est à Los Angeles, où il vit avec son épouse Laeticia et leurs deux filles, Jade et Joy, que le rockeur se bat comme un lion mais selon nos informations, son état est très préoccupant.



La nouvelle de sa maladie intervient alors que le chanteur sera prochainement de retour au cinéma. Le 15 mars, il sera à l'affiche de Chacun sa vie, le dernier film de Claude Lelouch, dans lequel il joue aux côtés d'une quarantaine d'autres personnalités, à l'instar de Jean Dujardin, Elsa Zylberstein ou encore Kendji Girac. Et en juin prochain, est annoncée la tournée des Vieilles canailles, que Johnny Hallyday se réjouissait d'assurer aux côtés de ses compères de toujours, Eddy Mitchell et Jacques Dutronc.



Une santé fragile

La santé de Johnny Hallyday, fragile depuis plusieurs années, est un sujet d'inquiétude national, sujet sur lequel Johnny Hallyday n'hésite d'ailleurs pas à communiquer. En 2009, à la demande des assureurs de ses spectacles, l'interprète d'Allumer le feu faisait un check-up complet à l'hôpital américain de Neuilly. De ce séjour, qui avait duré plus longtemps que prévu, rien n'avait été dévoilé. Mais quelques semaines après, la star racontait dans les colonnes de Télé Star avoir été opéré d'un "petit cancer du colon". Il s'agissait en réalité d'un polype qui lui avait été retiré.



D'autres problèmes avaient ensuite surgi. En décembre 2009, Johnny Hallyday avait échappé à la mort après une opération pour une hernie discale qui avait mal mal tourné et qui avait contraint ses médecins à le placer dans un coma artificiel à deux reprises. Un moment qu'il avait décrit comme étant la pire période de sa vie. "Je me suis mis à plus apprécier les petites choses de la vie, les gens", expliquait-il au Parisien en novembre 2014. "Avant, je pensais trop à moi. Après cela, je pensais plus aux autres".