José Mourinho, entraîneur de Manchester United : «Impossible de faire mieux» e technicien portugais était satisfait de la copie rendue par ses troupes à Rostov (1-1) sur une pelouse assez infâme.

José Mourinho (entraîneur de Manchester United, auteur du nul jeudi sur la pelouse de Rostov (1-1) «C'est une très bonne performance vu les conditions, il était impossible de jouer mieux. Je me rappelle de certains matches comme ça, quand j'étais enfant, en deuxième division portugaise. On a joué le match qu'ils ont exigé de nous, et on s'est montré à la hauteur de leur intensité et de leur jeu direct. Le seul problème a été leur but, car tout a été sous contrôle. Je ne nous voyais pas l'encaisser mais on l'a fait. Un but à l'extérieur est toujours positif, 1-1 c'est mieux que 0-0. Old Trafford va nous pousser jusqu'en quarts de finale, je l'espère.»



Henrikh Mkhitaryan (auteur de de l'ouverture du score mancunienne) : «La première période a été très calme, il n'y avait rien de spécial à remarquer à part le but, j'ai été heureux de marquer.»



source: Lequipe

