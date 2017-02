Joseph Koto: "Nous ne minimisons aucune équipe" Le Sénégal entre en lice aujourd'hui à 13h00 GMT face au Soudan. Le sélectionneur Joseph Koto indique que son équipe est prête et qu'aucun adversaire ne sera minimisé.

Le sélectionneur de l'équipe nationale des U20 se veut clair: ses poulains sont en Zambie pour se concentrer sur tous les matchs, promettant que le Sénégal va jouer ses chances à fond. "Nous préparons ce match comme nous le faisons pour tous les autres. L'essentiel c'est de bien entrer dans la compétition. Nous sommes-là pour jouer match après match. C'est vrai qu'en 2015, nous avons fini deuxième chez nous. Nous avons rejoué nos chances et, avec la grâce de Dieu, nous participons une nouvelle fois à cette compétition. Et c'est pour faire mieux. Cela a été une bonne chose de revenir", lâche "Boud'Chou".



Pour décrocher l'objectif final de qualification à la prochaine Coupe du monde de la catégorie prévue en mai en République de Corée, Joseph Koto a fait savoir qu'aucune équipe ne sera minimisée. "Nous plaçons toutes les équipes au même niveau. Toutes celles qui sont présentes en Zambie ont mérité leur qualification. Nous ne minimisons aucune équipe, nous les respectons toutes. Je vous assure que nous sommes bien préparés et nous jouerons match par match", explique avec sérénité le coach sénégalais.



