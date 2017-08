Joueur de l'année de l'UEFA 2016-17 : Neymar snobé par toute l’Europe

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Août 2017 à 09:34 | | 0 commentaire(s)|

Alors que Gianluigi Buffon, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi sont les nommés pour le titre de "Joueur de l'année de l'UEFA 2016-17", Neymar ne fait même pas partie du top 10 de ce vote.



C’est pour sortir de l’ombre de Lionel Messi que Neymar Jr. a donc quitté le FC Barcelone pour le Paris Saint-Germain. Pour l’instant, le prodige brésilien reste moins considéré que "La Pulga". L’Argentin, pourtant peu brillant lors des matches décisifs de Ligue des champions la saison passée, fait partie des trois nommés pour le titre de "Joueur de l'année de l'UEFA 2016-17" en compagnie de Cristiano Ronaldo, vainqueur de la C1, et Gianluigi Buffon, finaliste malheureux. Le lauréat sera dévoilé le 24 août à Monaco, en marge du tirage au sort de la C1.

Neymar ne fait même pas partie du top 10 de ce vote (certes moins prestigieux que le Ballon d'Or et The Best Fifa Player). L’instance européenne a sollicité les 80 entraîneurs en lice lors des phases de poules des deux Coupes d’Europe la saison dernière, ainsi que 55 journalistes de pays différents. Outre le podium, on y retrouve des Merengues bien classés (Modric 4e, Kroos 5e, Sergio Ramos 7e), un 2e Bianconero (Dybala 6e), ou encore le prodige de Monaco (Mbappé 8e) et un vainqueur de la Ligue Europa avec MU (Ibrahimovic 10e). "Ney" n'est nulle part.



Il faut dire que, statistiquement, Messi et Ronaldo survolent encore et toujours les débats sur le Vieux Continent. La saison passée, le joueur du FC Barcelone a inscrit 54 buts toutes compétitions confondues (dont 11 en C1) et la star du Real Madrid 42 (dont 12 en C1). Seul Robert Lewandowski, un vrai numéro 9, fait aussi bien (43 buts, dont 8 en C1). Neymar, lui, s’est contenté de 20 buts (dont 4 en C1). Il était effectivement le moment pour le prodige brésilien de voler de ses propres ailes.



Le reste du top 10:



4e: Luka Modric (Real Madrid)

5e: Toni Kroos (Real Madrid)

6e: Paulo Dybala (Juventus)

7e: Sergio Ramos (Real Madrid)

8e: Kylian Mbappé (Monaco)

9e: Robert Lewandowski (Bayern Munich)

10e: Zlatan Ibrahimovic (Manchester United)





sports.fr

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook