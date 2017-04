Jour J Au Pavillon le Doyen avec le Gala Chic et Glamour à l'honneur de l'indépendance Sénégal ce vendredi 14 avril Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 15:06 | | 0 commentaire(s)| Les organisateurs , Ya Awa Dieye de la 2stv et ses collégues dans les derniers réglages pour la 3ème éditions de la soirée de gala Chic et Glamour à l'honneur de l'indépendance du Sénégal ce vendredi 14 Avril au Pavillon Le Doyen en plein cœur de Paris.



