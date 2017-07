Jour décisif pour le maire de Dakar: Khalifa Sall à quitte ou double à la Cour suprême

Le président Abdourahmane Diouf et ses conseillers vont avoir aujourd’hui, la charge de départager Khalifa Sall et la Chambre d’accusation, par rapport à la demande de mise en liberté provisoire du maire de Dakar.



La juridiction du second degré avait, dans son arrêt du 7 juin dernier, confirmé le juge d’instruction et rejeté la demande de mise en liberté provisoire du maire de la capitale sénégalaise. Si la Cour suprême casse l’arrêt, Khalifa Sall pourrait humer l’air de la liberté.



Le cas contraire, il va prolonger son séjour carcéral. L’enjeu est donc capital pour le maire de Dakar. En tout cas, dans le camp du maire socialiste, on est quelque peu sceptique. L’on considère que le président de la République, en laissant entendre devant ses camarades apéristes, qu’il n’acceptera pas de perdre face à un adversaire qui est en prison, a déjà tranché, en annonçant que Khalifa Sall restera en prison.



Les Echos