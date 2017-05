Journaliste, spécialiste en communication, cherche emploi Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2017 à 09:18 commentaire(s)|





AMADOU MOCTAR NDIAYE

Petit Ngor, s/c Mamebar Sène

BP 16433 Dakar/Fann s/c Astou Sène

Courriel : mahoundiaye@yahoo.fr

Tel : 776574584/338205720



DOMAINES DE COMPETENCES

Journaliste-reporter, attaché de presse, enquêteur, Chroniqueur, responsable communication, agent de centre d’appel, web rédacteur.

Maîtrise des outils Word et Excel, PowerPoint et Outlook Express/Internet. Titulaire d’un compte facebook, twitter, linkedin, viadeo, etc.

LANGUES NIVEAU

FRANÇAIS ECRIT LU PARLE EXCELLENT EXCELLENT EXCELLENT ANGLAIS EXCELLENT EXCELLENT MOYEN ESPAGNOL EXCELLENT EXCELLENT MOYEN WOLOF EXCELLENT EXCELLENT EXCELLENT OBJECTIFS DE CARRIERE Exercer comme journaliste ou occuper un poste en rapport avec le domaine des médias. Travailler tout aussi bien dans un milieu en relation étroite avec le domaine de la communication. Gérer la communication d’un particulier d’une structure, servir de relais à un département de communication.

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES Août 2015- : Journaliste-reporter chroniqueur Top FM Horizon (Reportages quotidiens et élaboration de dossiers d’actualité, analyses et commentaires, animations de magazines et d’émissions, présentation de journaux) Mars 2014-juillet 2015 : journaliste-reporter- chroniqueur Intelligence Magazine (Reportages quotidiens et élaboration de dossiers d’actualité, analyses et commentaires, élaboration du mensuel) Janvier 2013- : attaché de presse de leaders politiques (conseils, élaboration de plans de communication, élaborations de stratégies de vulgarisation de programmes politiques) Janvier 2011- : web rédacteurs pour divers sites d’information (rédaction d’articles sur différentes thématiques pour alimenter des sites web) Novembre 2010- février 2014 : Journaliste-reporter chroniqueur Groupe Sopi Média (Reportages quotidiens et élaboration de dossiers d’actualité, revues de presse, analyses et commentaires) Septembre 2006- Avril 2008 : Agent de télémarketing, service à la clientèle Bell Canada (Service à la clientèle, agent senior chargé des escalades pour les appels téléphoniques des clients) Avril 2004-Septembre 2005 : Journaliste-reporter chroniqueur Journal "Le Quotidien" (Reportages quotidiens et élaboration de dossiers d’actualité, analyses et commentaires) Avril 2004- Septembre 2005 : Journaliste, enquêteur Aide Transparence, ONG Panafricaine (Alimenter le site internet de l’ONG d’informations touchant le champ d’exploitation et les orientations stratégiques de l’ONG) Mars 2003-Mars 2004 : Journaliste-reporter chroniqueur Journal "Le Quotidien" (Reportages et chroniques au quotidien sur l’actualité) Décembre 2003-Février 2004 : Journaliste-reporter chroniqueur Journal "Express News" (Reportages, chroniques quotidiens) Septembre 2003-Septembre 2005 : Superviseur et enquêteur Haut conseil de l’audiovisuel (HCA) du Sénégal (Écoute et synthèse des programmes diffusés à la radio et vérification de la conformité au cahier de charges) Mai 2002-Février 2003 : Journaliste-reporter Radio "SUD FM" (Reportages radiophoniques, montage des éléments sonores en studio) Janvier 2002-Avril 2002 : Journaliste-reporter Radio "7 FM" (Reportages sur le terrain) Avril 2001-Décembre 2001 : Stagiaire, journaliste-reporter Radio "WALFADJRI FM". (Reportages audio)



FORMATION 2005 : Maîtrise sciences politiques Université Laval (Québec, Canada)

2004 : Certificat de Maîtrise en INFO COM Cesti (Université de Dakar) 2002 : Diplôme Supérieur de Journalisme Cesti (Université de Dakar) 2001 : Diplôme Universitaire d’Etudes en Journalisme Cesti (Université de Dakar) 1998 : DUEL 1 en Lettres Modernes Faculté de lettres (Université de Dakar) 1997 : BAC Lycée Blaise Diagne de Dakar

1993 : BFEM Collège Blaise Diagne de Dakar



