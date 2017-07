Journée de l’Excellence : Lamine Dieng lance des chantiers et gâte ses administrés Rédigé par leral.net le Mercredi 5 Juillet 2017 à 13:55 commentaire(s)|

La commune de Wack Ngouna a fêté l'excellence ce 02 juillet 2017 à l’initiative de son maire Amadou Lamine Dieng.



La première édition de la « journée de l’excellence » a vu la participation du Ministre de l'Éducation Nationale, Monsieur Serigne Mbaye Thiam, des autorités académiques, administratives, religieuses, des Maires, des responsables politiques et de l'ensemble des couches de la population locale.



Une occasion pour le maire de la commune de lancer d’importants chantiers qui vont sans aucun doute finir d’achever la transformation structurelle de la commune.

Il s’agit entre autres de la nouvelle brigade de gendarmerie, qui est une solution viable au vol de bétail dans la zone, une boulangerie multifonctionnelle, qui en plus de servir du pain de qualité, répond à la question de l'emploi des jeunes, la nouvelle gare routière de Wack Ngouna, une vieille doléance des transporteurs.



Un fora sera aussi mis en place dans le but de contribuer à l'extension du marché hebdomadaire, qui joue un rôle important dans l'économie locale.



Les chantiers en cours de réalisation ont été également visités, notamment le district sanitaire, les travaux au Lycée et bientôt l'extension du réseau électrique.



Au cours de la cérémonie, le Maire Amadou Lamine Dieng a offert d’importants lots de matériels pédagogiques aux écoles élémentaires, moyens, secondaires, daaraas et instituts arabes. Les meilleurs élèves et enseignants ont aussi reçu leurs récompenses avec des trousseaux scolaires, des portables, des tablettes et des ordinateurs.



Le secteur de la santé a aussi eu droit à son lot de fournitures constitué de trousseaux sanitaires pour les postes de santé, de 2000 moustiquaires pour les cases de santé.

Aussi, l'enrôlement de 500 personnes pour la couverture maladie universelle en prenant ainsi en charge tous les chefs de villages et imams de la commune.



Amadou Lamine Dieng n’a pas oublié les braves femmes de sa commune. Trois machines à moulin leur ont été offertes pour l'allègement des travaux.



Aux étudiants de l’arrondissement, une subvention de 1.500.000 f cfa pour améliorer les conditions du séjour à Dakar et à la commune un véhicule pour faciliter les déplacements vers les administrés.



Autant de gestes, que n’a pas manqué de saluer le ministre Serigne Mbaye Thiam, très satisfait de cette journée de l’excellence.

