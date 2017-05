Journée internationale des casques bleus: le Sénégal 7e contributeur de troupse sur 128 pays au monde Le Sénégal occupant la septième position parmi les 128 pays contributeurs de troupes pour le maintien de la paix, a cumulé un total de plus de 3000 de ses forces de défense et de sécurité actuellement déployées dans huit missions de paix à travers le monde.

"Au total, 3646 éléments de nos forces de défense et de sécurité sont actuellement déployés dans huit missions de maintien de la paix", avait rappelé le Président Macky Sall en réagissant à l'élection du Sénégal au Conseil de sécurité de l'ONU comme membre non permanent.



Le Sénégal ne cesse depuis toujours, d'envoyer des contingents pour assurer le maintien de la paix dans le monde. En fin avril dernier, deux contingents de gendarmes d'un total de 280 officiers et sous-officiers avaient été déployés au Darfour et en Centrafrique.



L'envoi de ces deux contingents entre dans le cadre de mission conjointe des Nations-Unies et de L'Union Africaine au Darfour et de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations-Unies pour la stabilisation en République Centrafricaine. Au début du mois de mai, le Sénégal a encore envoyé deux contingents de 142 éléments, soit un total de 284 policiers au Darfour et en Centrafrique.



D'après les statistiques publiées sur le site des Nations-Unies, ce sont au total plus de 113 000 militaires, policiers et civils qui sont déployés dans le monde dans le cadre de 16 opérations de maintien de la paix sur quatre continents.



source;: vox populli

