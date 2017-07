Journée mondiale de la population : L’accès à l’emploi un problème pour la jeunesse

Avec près de 14 millions d’habitant en 2014, le Sénégal connait encore une forte dynamique de croissance démographique (2,5%) même s’il a entamé sa transition démographique. La population à dominante jeune est confrontée aux possibilités d’accès aux services sociaux de base et d’insertion dans le marché de l’emploi, a souligné Pierre Ndiaye, directeur général de la planification et de politiques économiques du ministère de l’économie des finances et du plan. C’était lors de la cérémonie d’ouverture de la journée internationale de la population, aujourd’hui, sous le thème « planification familiale : autonomisation des populations et développement du Sénégal ».