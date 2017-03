Journée mondiale du rein: Le Dantec, seul hôpital équipé pour une transplantation

Les maladies rénales chroniques sont de plus en plus fréquentes au Sénégal. L’organisation mondiale de la santé (OMS) prévoit une augmentation de la prévalence de la maladie chronique de 17% dans les dix ans à venir.



Toutefois les personnes obèses ont une augmentation de 83% du risque de maladie rénale chronique. Selon Dr. Amadou Diack, « 24% de la maladie rénale chronique chez la femme est associée à une obésité, 13% de la maladie rénale chez l’homme est liée à l'obésité ».

Par ailleurs, il souligne qu’« actuellement il n’y a qu’un seul hôpital qui remplit les critères pour faire une transplantation. Il est équipé dans le cadre de la transplantation. Un pavillon y a été rénové ».



Pour une implantation sérieuse, il faut deux chirurgiens pour prélever un rein, deux chirurgiens pour le greffer. Un service immunologie, bactériologie, virologie, un service radiologie fonctionnel, un service de chirurgie générale, un service d’anato-pathologie. Et des gens disponibles désignés. Quelqu’un qui fait partie d’une équipe de transplantation doit être joignable 24/24h, détailla-t-il.



La tribune