Journée mondiale du théâtre: Mbagnick Ndiaye veut promouvoir les produits des régions La journée mondiale du Théâtre a été célébrée hier, à Thiès. Face aux pionniers du théâtre sénégalais, le ministre de la Culture et de la Communication Mbagnick Ndiaye a promis de mettre à contribution Sorano et le Grand Théâtre dans la promotion des produits de l'intérieur du pays.

Les comédiens ont célébré hier la journée internationale du Théâtre. Cette année, la cité du Rail était à l'honneur pour célébrer l'événement: dramaturges, comédiens, metteurs en scène, formateurs, artistes... bref, toutes les troupes confondues étaient au rendez-vous pour magnifier l'importance de la journée. Celle-ci a été organisée par la direction des Arts en partenariat avec toute la communauté. Avec pour objectif de jeter un regard critique sur les acquis et définir les perspectives, notamment les projets prioritaires à intégrer dans les politiques publiques d'appui à l'art dramatique.



Ainsi, les acteurs du métier ont partagé un moment de réflexion durant lequel ils ont fait un diagnostic de la situation du quatrième art au Sénégal. Cette cérémonie a été aussi une occasion d'honorer des artistes comédiens qui ont marqué leur génération. Seune Sène, Modou Diagne (4 vieillards dans le vent), Moustapha Diop, Dieynaba Diallo, Mamadou Diack, entre autres, ont reçu des distinctions.



Le ministre de la Culture et de la Communication Mbagnick Ndiaye a déclaré qu'il faut un fonds d'appui pour le théâtre. D'après lui, la réussite du monde du théâtre, notamment les troupes de la ville de Thiès, mérite une meilleure considération et un appui. "Des dispositions seront prises pour mettre à contribution la compagnie du théâtre national Daniel Sorano et le Grand Théâtre national pour la programmation à Dakar des meilleurs spectacles des créateurs de l'intérieur et donner ainsi une promotion nationale et internationale de leurs œuvres", promet le ministre.



La tutelle a reconnu la nécessite "de définir et de mettre en oeuvre des politiques publiques efficaces d'appui à cette filière essentielle de l'industrie créative à travers une stratégie de formation, de production, de distribution et de diffusion".



Par ailleurs, Mbagnick Ndiaye a déclaré que ce n'est pas un hasard si la ville de Thiès a été choisie comme la capitale nationale du théâtre édition 2017. " Thiès mérite cet hommage. D'ailleurs, elle a déjà conquis ce statut étant à la pointe des différents formes de notre dramaturgie, depuis le théâtre dit historique jusqu'à la dramatique télévisée", souligne-t-il.



