Journées cinématographiques de Carthage : quatre films sénégalais sélectionnés

Quatre films sénégalais ont été sélectionnés pour la compétition officielle de la 28e édition des Journées cinématographiques de Carthage (Jcc) prévues du 4 au 11 novembre en Tunisie, rapporte l’agence de presse officielle tunisienne, Tunis Afrique Presse (Tap). « Félicité », film d’Alain Gomis, a été sélectionné pour la catégorie « longs métrages fiction ». Kemtiyu- Séex Anta », un film d’Ousmane William Mbaye, a été également choisi, dans la catégorie « longs métrages documentaires ».



Deux autres films sénégalais figurent dans la catégorie « Courts métrages fiction » : « Dem Dem », de Pape Bouname Lopy et Christophe Rolin, et « Fallou », d’Alassane Sy. Au total, 51 films de 27 pays ont été sélectionnés pour l’édition 2017 des Jcc, selon le compt- rendu donné sur le site Internet de Tap d’une conférence de presse à Tunis, des organisateurs de cette rencontre cinématographique. Les films sélectionnés seront en compétition pour plusieurs prix, dont le « Tanit d’Or », le plus important.