Jules Balde avertit Assane Ndiaye : « Passé le 19 novembre, Ama Baldé ne luttera plus »

Jules Balde, frère du lutteur Ama Balde qui doit croiser Papa Sow le 19 novembre, met en garde le promoteur par rapport sur un éventuel report du combat. Dans un entretien avec Sunu-Lamb, il soutient que son protégé ne luttera plus après cette date.



Le classico entre Ama Balde et Pape Sow est sur toutes les lèvres depuis qu’il a été matérialisé par le promoteur Assane Ndiaye. Renvoyé une première fois à cause des bousculades meurtrière du 15 juillet au stade Demba Diop, le duel est reprogrammé pour le 19 novembre. Mais le seul hic est que cette affiche n’est pas sûre de voir le jour en cette date : le stade Demba Diop qui était prévu pour abriter le duel, est toujours fermé par les autorités.



Pour ne pas léser davantage les lutteurs après d’une année d’attente, le CNG préconise de transférer le combat au stade Léopold Sedar Senghor. Une proposition qui n’enchante guère le patron de Baol production, vu les charges trop lourdes liées à une organisation dans le temple du football sénégalais. Pour l’heure, c’est le flou total autour de cette affiche.



Un second report plane sur l’affiche. Une éventualité qu’écarte radicalement Jules Balde, frere de Ama Baldé. « A l’heure où je vous parle le combat est maintenu au 19 novembre. Abdou Bakhoum, le manager d’Ama Balde, nous a rassure que le combat se tiendra parce qu’il n’y aucun cas de force majeure. Les deux lutteurs sont prêts. Donc, rien ne s’oppose à la tenue du combat. Pour un nouveau report, je n’y pense même pas. Puisque passe le 19 novembre, Ama Balde ne va plus lutter.



Le promoteur Assane Ndiaye perdra ses avances sur cachet. Nous avons tout dépensé. Il ne nous reste plus rien. Vous savez que c’est très difficile de préparer un combat sans connaitre la date exacte de la confrontation. Ce ne sera pas de notre faute s’il reporte une seconde fois le combat.



Nous avons respecté tous les engagements. La balle est maintenant dans le camp du promoteur. Il n’a qu’à l’organise le 19 Novembre. Même s’il organise le combat au Mali, nous sommes prêts. Tout ce que nous voulons ce que ce combat ait lieu. Nous voulons affronter Pape Sow le 19 Novembre pour passer à autre chose », avertit-t-il.

