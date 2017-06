Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Julie Gayet et Anne Gravoin très proches pour leur nouveau défi Rédigé par leral.net le Vendredi 16 Juin 2017 à 17:49 | | 0 commentaire(s)|

L'actrice Julie Gayet et la violoniste Anne Gravoin se sont retrouvées pour le grand classique de l'opéra "Les Noces de Figaro". Mais pour la compagne de François Hollande et l'épouse de Manuel Valls, hors de question de parler politique.





Julie Gayet et Anne Gravoin s'affichent complices. Les deux actrices se sont retrouvées pour interpréter un des grands classiques de l'opéra : "Les Noces de Figaro". La représentation s'installe ce samedi 17 juin au domaine de Sceaux dans les Hauts-de-Seine. Un projet qui enchante la comédienne et metteur en scène ainsi que la musicienne nommée à la direction musicale.



"C'est une autre expérience, ça n'a rien à voir avec le cinéma", a déclaré Julie Gayet à BFM TV. La raison qui a poussé l'épouse de Manuel Valls a accepté de participer au projet et d'épauler la compagne de François Hollande ? Ce n'est pas la politique, comme elle l'a expliqué à la chaîne d'information en continu. "La seule chose qui m'intéresse c'est l'artiste qu'est Julie Gayet et pas le reste", a-t-elle déclaré.



Anne Gravoin et Brigitte Macron en froid ?



Si elle s'entend bien avec Julie Gayet, ce n'est pas le cas de toutes les compagnes des hommes politiques. Ainsi, Anne Gravoin ne serait pas en bons termes avec Brigitte Macron, l'épouse du chef de l'Etat, depuis la campagne pour 2017 : "Anne ne jurait que par Emmanuel Macron du temps où son mari avait convaincu François Hollande de nommer Emmanuel Macron ministre, et cela a duré durant de longs mois", confiait une source qui a été proche des couples. Très présentes au côté de leurs hommes, Brigitte et Anne ont joué un rôle clé dans la campagne de leur mari.



