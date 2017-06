C'est dans Thé ou Café que Julie Gayet a parlé pour la première fois publique­ment de sa rela­tion avec l'ancien chef de l'état François Hollande. Avec beau­coup d'humour et son sourire solaire, elle a abordé la tempête média­tique à laquelle elle a dû faire face.



Habi­tuel­le­ment silen­cieuse sur sa rela­tion avec François Hollande, Julie Gayet s'est permise, main­te­nant que celui-ci est libéré de ses fonc­tions prési­den­tielles, de s'expri­mer sur leur rela­tion. Avec beau­coup de pudeur, elle a abordé avec l'anima­trice la tempête média­tique, les papa­raz­zis, les sacri­fices qu'elle a été obli­gée de faire dans son travail, pour se proté­ger, et les doutes de la profes­sion et de l'opinion publique sur sa légi­ti­mité profes­sion­nelle.



Mais pour l'actrice-produc­trice, qui a conti­nué à mener de front sa carrière : "Il faut faire avec, et avec le sourire. Pour moi il y a une espèce de pudeur, ma vie privée elle a toujours été derrière la porte."



Il est évident que désor­mais ce "moment compliqué, lourd" comme elle l'appelle est bien derrière le couple. On leur souhaite désor­mais de pouvoir profi­ter de leur histoire.