Jupiler Pro League: l'attaquant de Saint-trond Yohan Boli souffre d'un nez cassé après une bagarre Yohan Boli a été impliqué dans une bagarre au sein du restaurant du club de Saint-Trond, Cicindria, et s’est occasionné une blessure au nez. C’est ce que confirme le club limbourgeois jeudi. L’attaquant français de 23 ans pourrait être hors circuit pendant un certain temps.

La presse flamande affirme qu’une dispute a éclaté entre Yohan Boli et son coéquipier Fabien Tchenkoua dans le restaurant du club jeudi. Le joueur camerounais, absent des terrains depuis un long moment en raison d’une blessure au genou, aurait frappé au visage Boli. Vendredi, le club a décidé de réunir les différentes parties pour en savoir plus. « Nous prendrons ensuite des décisions », peut-on lire sur le site internet du club.



Saint-Trond accueillera Eupen lors de la 29e journée de Jupiler Pro League samedi soir (20h). Avec 26 points, les Trudonnaires sont 14e du championnat et assurés de se maintenir en Division 1 grâce au revers de Mouscron le week-end dernier face à La Gantoise (3-1).



