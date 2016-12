Justice : Habré retrouve le juge le 9 janvier prochain Condamné en première instance à la perpétuité comme crimes de guerre, crime contre l’humanité et torture, Hissène Habré fera face au juge de la chambre extraordinaire d’assises le 9 janvier prochain.

Hissène Habré retrouve le juge. Les audiences du procès en appel de l’ex-président Tchadien vont démarrer le lundi 9 janvier 2017, rapporte nos confrères du journal le Quotidien.



Hissène Habré, dont le procès en première instance a débuté le 20 juillet 2015 et s’est achevé le 30 mai 2016, a été reconnu coupable de torture, crimes de guerre et crimes contre l’humanité lors de ses années au pouvoir (1982-1990).



Habré, qui était jugé par les chambres Africaines extraordinaires d’assises, a été condamné à la réclusion à perpétuité après un procès mouvementé.



Les avocats commis d’office avaient interjeté appel de cette décision du juge burkinabé. Il est très probable que Habré reconduit la même stratégie. Emmuré dans le silence, Hissein Habré a été contraint de participer à son jugement sur décision du président de la chambre Africaine extraordinaire mise en place pour le juger exclusivement.



Les juges de la chambre Africaine extraordinaire d’assises d’appel ont été nommés pour une durée de 7 mois allant de la période du 01 octobre 2016 au 30 avril 2017, le 28 septembre 2016, par la présidente de la commission de l’union Africaine, Nkossazana Dlamini Zuma.



Elle sera présidée par M. Wafi Ouagadéye, précédemment conseillé à la cour suprême du Mali et sera secondé par les sénégalais Matar Ndiaye, et Bara Guéye.



Alors que Amadou Tidiane Sy est le juge suppléant.



Thierno Malick Ndiaye

