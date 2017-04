Justice: Le photographe Mamadou Gomis arrêté

Mauvaise nouvelle pour la presse, et plus particulièrement l’Union nationale des photojournalistes du Sénégal dirigée par Moussa Sow. En effet, un photographe de presse, très connu pour son professionnalisme, a été arrêté depuis la fin de la semaine dernière.



Mamadou Gomis, qui a fait les beaux jours de Walf, administrateur d’un site, qui a eu à gagner beaucoup de prix, est en bisbilles avec la justice. Mamadou Gomis a été arrêté suite à la plainte de S.D., femme du Directeur général d’une agence nationale. Gomis passait son temps à insulter la bonne dame et même le président de la République à travers facebook. Alpagué, il a été arrêté en attendant des jours plus sombres. Nous reviendrons en long et en large sur cette malheureuse affaire.



Les Echos