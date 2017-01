Justice : Mamadou Diagne, ancien Directeur de l’Urbanisme, son épouse et son fils adoptif mis en demeure par la CREI ce jeudi 05 janvier

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Janvier 2017 à 22:31 | | 1 commentaire(s)|

Ceux qui prédisaient la ‘’mort programmée’’ de la Crei après le feuilleton de Karim Wade peuvent déchanter. La juridiction d’exception a repris du service.



L’ancien Directeur de l’Urbanisme, Mamadou Diagne est mis en demeure par la Crei pour un montant de milliards de francs pour une entreprise immobilière. Son épouse et son fils adoptif Amadou Lamine Ndiaye sont aussi mis en demeure.



L’affaire concerne une entreprise immobilière qui possède des terrains et immeubles aux Almadies et dans d’autres quartiers de Dakar.



Ils vont devoir justifier les 5 milliards de cette société immobilière dans le procureur.







Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook