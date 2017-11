Justin Bieber et Selena Gomez redonnent une chance à leur histoire

Jelena is back : Justin Bieber et Selena Gomez sont de nouveau ensemble. C’est une source - anonyme évidemment - qui a confirmé l’information au magazine américain «Us Weekly ». Depuis quelques jours, les ex n’avaient pas caché leur rapprochement .



Le chanteur de «Baby» a d’abord été aperçu chez la chanteuse, le 22 octobre dernier. Quelques jours plus tard, ils déjeunaient en tête-à-tête dans un restaurant de Los Angeles, juste avant que Selena Gomez et The Weeknd ne se séparent après 10 mois de relation .



Une rupture qui n’a pas semblé affecter la jeune femme : le lendemain, elle passait la journée avec Justin Bieber. Ils ont été aperçus en train de se balader en vélo puis la jeune femme est allée encouragée Justin à son match de hockey, dont Selena est ressortie en portant le pull du chanteur.



"Selena a toujours eu des sentiments pour Justin"



Le couple a donc décidé de se donner une seconde chance, trois ans après s’être quittés. «Selena et Justin sont de nouveau ensemble», a assuré la source indiscrète à «Us Weekly». «Selena et The Weeknd se sont séparés de manière amicale – ce n’était pas dramatique et ce n’était pas à cause de Justin. Mais Selena a toujours eu des sentiments pour Justin.»



La chanteuse de 25 ans et le chanteur canadien de 23 ans étaient en couple entre 2011 et 2014. Leur séparation avait fait la Une des tabloïds, tout comme leur relation avait été ultra-documentée dans les magazines people. Mais pas sans lever quelques boucliers du côté des proches de Selena Gomez : «Les amis de Selena lui disent de faire attention», a ajouté la source.





