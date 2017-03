Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Justin Timberlake : Son irrésistible déclaration d'amour à Jessica Biel Rédigé par leral.net le Dimanche 5 Mars 2017 à 08:00 | | 0 commentaire(s)|

Justin Timberlake : Son irrésistible déclaration d'amour à Jessica Biel Plus In love depuis dix ans !Difficile de faire plus adorable que le couple formé par Justin Timberlake et Jessica Biel ! Le couple se fréquente depuis dix ans mais s'aime toujours comme au premier jour. Le chanteur ne manque d'ailleurs jamais une occasion d'adresser une romantique déclaration d'amour à sa femme.





Alors que l'actrice américaine a fêté ses 35 ans ce vendredi 3 mars, l'interprète de Can't Stop The Feeling n'a pas manqué de lui souhaiter un bel anniversaire, accompagné de jolis mots doux.





"Tu me fais rire, sourire et aimer. Grâce à toi, j'ai envie d'être meilleur. Et en parlant de ça, tu sais ce qu'il y a de mieux que toi ? Absolument rien. Maintenant, je suis certaine d'une chose : mieux vaut être chanceux que bon. Demande-moi qui est l'homme le plus chanceux sur terre et je te répondrais que tu l'as juste en face de toi. Joyeux anniversaire, mon coeur", a-t-il écrit sur sa page Instagram.





Jessica Biel et Justin Timberlake qui ont récemment fait le show sur le tapis rouge de la cérémonie des Oscars, sont en couple depuis le mois de janvier 2007.





Après une pause de mars à octobre 2011, les deux stars s'étaient fiancées avant de se marier lors d'une romantique cérémonie, l'année suivante. Le couple a accueilli son premier enfant, un petit garçon prénommé Silas, le 11 avril 2015 : cerise sur le gâteau de cette love story digne d'un conte de fées.







