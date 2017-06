Juventus-Real Madrid, Ronaldo, le dernier obstacle sur le chemin de Buffon

Gianluigi Buffon n'a jamais gagné la Ligue des champions et en a l'occasion face au Real Madrid. Devant lui se dresse un obstacle : Cristiano Ronaldo.



Le 21 mai dernier, la Juve s'est imposée face à Crotone (3-0), obtenant au passage un sixième scudetto consécutif, un record en Italie. Alors que les joueurs de la Vieille Dame sont tous dans le vestiaire, probablement occupés à fêter cet exploit comme il se doit, il y en a un qui, médaille autour du cou, s'amuse à jouer avec les enfants des joueurs lors d'un match improvisé sur la pelouse du Juventus Stadium. C'est Gianluigi Buffon. Cette anecdote peut paraître banale à première vue mais elle démontre tout ce que représente le gardien de 39 ans. Un homme et compétiteur humble qui conserve un enthousiasme permanent pour sa profession. Il n'est d'ailleurs pas rare d'entendre que certains veulent voir la Juve être sacrée en Ligue des champions "pour Buffon".

Afin de remporter ce titre si important qui s'est toujours refusé au natif de Carrare, il lui faudra se défaire d'un dernier obstacle de taille en la personne de Cristiano Ronaldo. La Vieille Dame n'a encaissé que trois buts dans cette édition de la Ligue des champions et elle le doit, aussi, au talent hors norme de Buffon. Son arrêt réflexe face à Iniesta contre le Barça en quart de finale en est une illustration, alors que la Juve ne menait que d'un but contre les Blaugrana. En dépit son âge avancé, il conserve une grande influence et une capacité de concentration presque irréelle. "Il a automatisé tellement de situations qu’il sait se mettre sur les trajectoires. Il est issu de la culture italienne et ce n’est pas dans les gènes, mais je crois qu’il pourrait jouer un peu plus haut même s’il s’adapte à la position de son bloc", nous expliquait Christophe Lollichon, ancien entraîneur des gardiens de Chelsea, le mois dernier avant la demi-finale retour entre la Juve et Monaco.







Ronaldo a toujours marqué contre Buffon en Ligue des champions

Alors qu'il prendra "très probablement" sa retraite après la Coupe du Monde en Russie, en 2018, Gianluigi Buffon va avoir l'opportunité de gagner la Ligue des champions, ce samedi soir à Cardiff, et réaliser un rêve. Ce rêve qui s'est refusé à lui en 2003, contre l'AC Milan, et en 2015 face au Barça.



Cristiano Ronaldo est devenu un buteur insatiable, jouissant d'une relation unique avec la Ligue des champions en elle-même, il sait ce qu'elle représente et son bilan de 5 buts en 4 matches disputés face à Buffon dans la compétition plaide en sa faveur. Le Ballon d'Or veut marquer l'histoire en remportant une seconde C1 de suite, performance unique réalisée par l'AC Milan d'Arrigo Sacchi en 1989 et 1990.



Gianluigi Buffon contre Cristiano Ronaldo, c'est le duel de deux légendes, deux joueurs qui occupent une place singulière dans l'histoire de ce jeu et ce samedi à Cardiff, l'un des deux atteindra la gloire tandis que l'autre sera sans doute saturé de regrets comme l'exige le football. "Par son nom et sa stature emblématique, je crois qu’il impressionne les adversaires. On ne se présente pas face à Buffon de la même façon que face à un gardien lambda", analysait Christophe Lollichon. Cristiano Ronaldo doit avoir un avis différent et il le sait : il est le dernier obstacle sur le chemin du rêve de Gianluigi Buffon.



