KANEL : Désigné coordonnateur départemental de l’Apr, Mamadou Talla appelle les populations à s’inscrire massivement

Désigné dimanche à Matam coordonnateur départemental de l’APR à Kanel lors d’une rencontre des membres de cette formation (au pouvoir), le Ministre Mamadou Talla a été accueilli en fin de soirée dans son fief à Sinthiou Bamambé par une forte Mobilisation de militants et sympathisants.

Arrivé dans sa localité vers 21 heures, Mamadou Talla a été accueilli à l’entrée de la commune de Sinthiou Bamambé Banadji par une foule de jeunes arborant de brassards rouges pour dénoncer nous dit-on l’absence de soutien à la jeunesse par le maire de la commune, Amel Talla qui se trouve être le frère du ministre.

Faisant le compte rendu de la rencontre de Matam et la résolution des responsables de l’Alliance pour la République, Mamadou Talla a indiqué que le député et maire des Agnam, Farba Ngom est désigné coordonnateur régional de l’alliance pour la République (APR Matam), Abdoulaye Sally Sall, maire de Nabadji Civol a été confié son département et celui de Ranérou au député Aliou Demba Sow pendant ce temps, lui (Mamadou Tall) dirige le département de Kanel.

A en croire au ministre, cette structuration est une manière d’engager une vaste campagne de sensibilisation pour inciter les populations à aller s’inscrire massivement sur les listes électorales en perspective des législatives prévues le 30 juillet 2017.

Selon le ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, l’objectif des responsables de l’APR à Matam est de parvenir à doubler l’électorat de la région en faisant inscrire plus de 400.000 électeurs en vue des prochaines législatives.

Même si cette rencontre intervient après quelques jours de l’arrivée à Matam des responsables du parti démocratique sénégalais (PDS) suivis par ceux de l’Act d’Abdoul Mbaye qui ont sillonné la région de Matam de long en large, le ministre Talla affirme que cela ne leur fait pas peur. Il ajoute que la région de Matam par essence a accepté et adhéré à l’APR depuis belles lurettes.

