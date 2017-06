L'Italie a vu débarquer plus de 70.000 mineurs non accompagnés depuis 2011

Ces mineurs non accompagnés sont toujours plus jeunes et vulnérables, relève l'ONG Save the children dans un "Atlas", qui appelle les autorités à mieux les prendre en charge.



Le rapport de l'ONG porte sur les 62.672 mineurs étrangers arrivés sans adulte de référence entre 2011 et 2016, auxquels se sont ajoutés les plus de 8.300 enregistrés par les autorités italiennes entre janvier et mai 2017.



Entre 2011 et 2016, les plus nombreux ont été les Erythréens (17%), les Egyptiens (13%), les Gambiens et les Somaliens (9%). Et si la grande majorité d'entre eux ont déclaré avoir 16 ou 17 ans -- dont une petite partie en réalité plus âgés -- les enfants et pré-adolescents de moins de 15 ans sont passés de 698 en 2012 à 2.050 en 2016.



Très minoritaires, les jeunes filles sont également toujours plus nombreuses, passant de 440 à 1.832 pendant cette période, pour la plupart des Nigérianes ou des Erythréennes, souvent victimes de violences sexuelles pendant leur périple et menacées par les réseaux de prostitution en Europe.



La quasi-totalité des Erythréens, Somaliens, Syriens et Afghans arrivés sur les côtes italiennes -- soit plus de 22.500 jeunes en six ans -- ont rapidement repris la route pour tenter de rejoindre des proches dans d'autres pays européens, s'en remettant encore une fois à des réseaux de passeurs peu scrupuleux.



La fermeture de facto des frontières nord de l'Italie en 2016 a fortement compliqué leur parcours: beaucoup ont risqué leurs vies le long des routes ou des voies ferrées à Vintimille (vers la France) ou Bolzano (vers l'Autriche), tandis que la Suisse a remis aux autorités italiennes quelque 5.000 mineurs étrangers interceptés près de Côme entre mai et novembre 2016.



Parallèlement, les demandes d'asile déposées par des mineurs isolés choisissant de rester dans le système d'accueil italien explosent: 6.020 en 2016, soit 50% de plus qu'en 2015.



Pour eux, Save the children demande la mise en application rapide d'une loi adoptée en mars, qui instaure des procédures précises pour vérifier leur âge, promeut la figure du tuteur et le placement en famille d'accueil et garantit leur accès aux soins et à l'éducation.



Avec AFP