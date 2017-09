Kaffrine : 0 admis dans 3 établissement au Certificat de fin d’études élémentaires Aucun candidat n’a été déclaré admis dans trois établissements scolaires de l’Inspection d’académie et de la formation de Kaffrine à l’exament du Certificat de fin d’études élémentaires (CFEE), dont le taux a, toutefois, progressé cette année dans l’ensemble du département.

La révélation a été faite par le chargé des examens et concours, de ladite IEF, Mbaye Diagne Seck. « Contrairement aux années précédentes où des dizaines d’établissements publics ont toujours capoté, cette année, seuls trois ont eu zéro admis au CFEE. Donc, il y a une nette amélioration », a-t-il soutenu dans un entretien à l’APS, repris par la parution « Le Quotidien ».



Les établissements publics qui ont eu zéro admis sont Panar Mbayard, dans la commune de Gniby, l’école Ndiaye Kounda, dans la commune de Kathiot et l’école de Ndankh, dans la commune de Nganda. Toutefois, il faut noter que le taux de réussite dans le département est passé de 49,86% en 2016 à 53,9% en 2017.



« Il y a vraiment une progression sur le taux d’admission au CFEE dans notre département. Un pas est encore fait par rapport aux années précédentes », s’est tout de même réjoui, M. Seck.



