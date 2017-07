Kaffrine: 60 kg de médicaments illicites, incinérés

Soixante kilogrammes de médicaments contrefaits saisis par les Forces de sécurité et de défense en service à Kaffrine (centre) ont été incinérés, ce samedi, au cours d’une cérémonie présidée par l’adjoint au développement du gouverneur, Cheikh Ndiaye, a constaté l’APS.



"Cette opération de saisie de médicaments détournés, volés ou périmés qui sont dans le circuit, a mobilisé à la fois la Police, la Gendarmerie, les Douanes, le Commerce, les services d’hygiène, la région médicale, entre autres services de la région de Kaffrine (...)", a expliqué M. Ndiaye.



La cérémonie d’incinération a également, enregistré la présence du chef de la brigade régionale d’hygiène, capitaine Idrissa Diallo, des chefs de sécurité et des chefs de service de la région de Kaffrine (centre).



Le chef de subdivision des Douanes de Kaffrine, le lieutenant Bassirou Ndiaye a précisé que cette quantité de produits incinérés s’élève à "une valeur de sept à huit millions de francs CFA".



"Notre quotidien c’est de lutter contre tous les médicaments contrefaits", a-t-il soutenu, rappelant que ces médicaments saisis et incinérés viennent essentiellement, de Missira Wadène (Koundgheul), de Diaobè ou des pays limitrophes.







MNF/PON