Kaffrine : D’importants dégâts matériels causés par la pluie

Une forte pluie tombée dans la nuit de vendredi à samedi a causé d’importants dégâts matériels dans la commune de Kaffrine (centre), dont certains quartiers sont envahis par les eaux, a constaté l’APS.



Les quartiers Diamaguène Centre et Kaffrine 2 sont les plus affectés par les inondations jugées "précoces’’ par le maire de la ville, Abdoulaye Wilane. ’’Nous en sommes seulement au début d’hivernage’’, a-t-il fait remarquer.



M. Wilane a appelé les habitants des quartiers envahis par les eaux, à ’’prendre leurs responsabilités’’ en aménageant ailleurs avant les prochaines pluies.



"Les sinistrés doivent assumer leurs responsabilités et se déplacer, avant qu’il ne soit trop tard. Au mois d’août, les pluies pourraient être beaucoup plus importantes. Donc, il faut quitter les zones qui peuvent être inondées, avant cette période-là’’, a-t-il dit.



’’Je suis sûr qu’en 2018, les inondations seront un vieux souvenir. Le gouvernement est en train de prendre d’importantes mesures pour lutter définitivement contre ce phénomène’’, a-t-il assuré.