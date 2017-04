Kaffrine : Le choix porté par l’Apr sur Bilal Cissé pour diriger la liste départementale de BBY aux prochaines législatives fait désordre

La candidature de Bilal Cissé parrainée par le coordonnateur de l’Apr de Kaffrine Abdou Aziz Ndiaye pour diriger la liste départementale de BBY aux prochaines législatives divise les membres de la mouvance présidentielle de la localité.



Dans un communiqué parvenu à la Rédaction de Leral.net, la Cojer départementale de Kaffrine dirigée par Cheikh Ahmed Tidiane marque tout son désapprobation sur le choix de Bilal Cissé et invite « le coordonnateur à aller revoir les règles élémentaires du militantisme politique ».



« Comment un homme politique peut oser parrainer la candidature d’un jeune dépourvu d’expérience, de moyens et de base politique pour diriger une liste départementale dans une élection aussi sensible que les législatives ?», s’interroge Cheikh Ahmed Tidiane et d’ajouter « le candidat en question est un militant que nous avons nous même accueilli dans les rangs du parti. »



Tout en reconnaissant la libre volonté de tout responsable de nourrir des ambitions, la Cojer de Kaffrine est d’avis que, « la confection des listes doit se faire en tenant compte du mérite de chacun, des combinaisons gagnantes, en parfaite entente avec nos alliés de la coalition Benno Bokk Yakar ».



Landing DIEDHIOU, leral.net