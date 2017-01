Kaffrine: Un "enseignant" du lycée Babacar Cobar Ndao déféré au parquet pour escroqerie Un individu a été arrêté et déféré au parquet de Kaolack pour escroquerie et usage de faux en écriture, a annoncé lundi, le commissaire Aly Guèye Diop du commissariat urbain de Kaffrine.



Ex-pensionnaire du lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine, le mis en cause avait réussi à voler le cachet de l’établissement avec lequel il se faisait passer pour un membre du corps enseignant habilité à inscrire et à recevoir les frais d’inscriptions des élèves, a confié à l’APS le commissaire Diop.



"Dans son schéma de tromperie, il faisait croire aux élèves qu’il travaille avec l’administration de l’école, notamment avec l’enseignant chargé des études et concours dudit lycée. Et à chaque fois qu’il encaissait de l’argent, il remettait un reçu avec le cachet du lycée Babacar Cobar Ndao de Kaffrine aux élèves", a-t-il expliqué.



D’après le commissaire Diop, ’’il faisait aussi croire aux élèves en difficulté du lycée de Kaffrine, qu’il était en mesure de les faire passer en classe supérieure moyennent de l’argent jusqu’à 31 000 frs CFA par élève".



"Les élèves ne se doutant pas de ses agissements ont continué à lui faire confiance jusqu’au jour où ces nombreuses victimes, au nombre de 37, ont été renvoyées de l’école pour non-inscription", a-t-il ajouté.



A la suite de leur renvoi de l’établissement, ces victimes ont saisi la proviseure du lycée, pour lui expliquer les agissements du mis en cause.



La proviseure a aussitôt saisi le commissariat urbain de Kaffrine qui a déclenché des recherches qui ont abouti à l’arrestation de l’individu ce week-end, a indiqué le commissaire Aly Guèye Diop.



Il a ajouté que le mis en cause a reconnu les faits qui lui sont reprochés et a été déféré ce lundi au parquet de Kaolack pour escroquerie et usage de faux en écriture.



