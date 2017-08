Kaffrine : Une femme et son bébé tués par un camion à Ida Mouride

Un camion qui transportait des moutons a heurté, vendredi, une charrette, à hauteur de la commune d’Ida Mouride (Koungheul), faisant deux morts sur le coup, une femme et son enfant, a appris l’APS de source sécuritaire.



"La charrette qui avait à son bord quatre individus, emmenait une femme enceinte qui était à son terme au poste de santé d’Ida Mouride", a expliqué la source.



Selon elle, l’accompagnante et son enfant sont morts sur le coup.



La femme enceinte a accouché sur les lieux de l’accident, a indiqué la source, assurant que la maman et son nouveau né "sont en bonne santé".



Il ont été transférés à la pédiatrie de l’hôpital régional de Kaffrine.



Le charretier qui s’en est sorti avec une double fracture a été évacué à l’hôpital Ibrahima Niass de Kaolack.

