Kahone-Intronisation du futur "Buur Saloum": Deux camps se disputent le trône

A Kahone, ville située à environ 5 km au nord-est de Kaolack, l'intronisation du prochain Roi du Saloum connu sous le nom de "Buur Saloum", divise le royaume. Deux camps se disputent le trône, chacun ayant déjà choisit son "Buur", a prévu une date pour son intronisation à la mystique place publique dénommée "Pencum Saloum".



Guédel Mbodj soutenu par le Grand Jaaraf, a prévu son intronisation le 13 mai prochain tandis que son rival Thierno Ndao, compte se faire installer le 21 mai. Entre les deux "Buur", il y va forcément naître la question de légitimité, comme c'est le cas du Grand Serigne de Dakar qui oppose Abdoulaye Makhtar Diop et Pape Ibrahima Diagne.



Mais, selon le Grand Jaaraf du Saloum, Fodé Ndour qui s’exprimait à la Rfm, pour introniser un "Buur", il faut la présence d'un Grand Jaaraf. "Quant on m'intronisait Grand Jaaraf tous les deux camps étaient ensemble. J'ai été intronisé par tous les notables du Saloum sans exception. Moi, je suis avec Guedel Mbodj, choisi par le Pencum Saloum et ses provinces", avise le Jaaraf Fodé Ndour "Je suis le seul habilité à introniser un Buur, pas un autre".