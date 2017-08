Kahone : Un camion fou tue un éleveur et ses moutons

Un camion en provenance de Tambacounda a mortellement heurté, dans la nuit du dimanche au lundi, un vendeur de moutons à hauteur de Kahone. Cet accident qui a aussi causé la mort de nombreux moutons, a fait monter au créneau le président des éleveurs de cette localité, qui réclame plus de sécurité aux abords des foirails



En effet, martèle ce dernier, il faut prendre des mesures supplémentaires pour assurer la sécurité des vendeurs et de leurs moutons. Car, elle n’est pas totalement garantie malgré «l’excellent travail» abattu par les forces de l’ordre.



Pressafrik

