Kaka : « Ce sera spécial d’affronter le Real »

Le match : « Ce sera spécial. C’est la première fois que je vais affronter le Real et c’est génial. J’y ai beaucoup d’amis et demain sera un jour spécial pour le fait de partager le terrain avec eux »/





Le travail de Zidane : « Le Real Madrid a fait une grande saison. Il a gagné la Liga, la Ligue des Champions. C’est incroyable pour sa seconde année d’entraîneur »:





L’avenir de Cristiano et Neymar : « Ce sont des spéculations. J’espère qu’ils prendront les meilleures décisions et qu’ils seront heureux où qu’ils soient ».





