Kalidou Coulibaly, défenseur des "Lions": " ce manque de respect qui m'a fait mal" Limite lors du premier match contre la Tunisie, le défenseur central des "Lions" Kalidou Coulibaly a depuis livré de grosses prestations. Le joueur de Naples voit l'avenir de la sélection de manière positive et la qualification au mondial 2018 reste selon lui, l'objectif commun.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Février 2017 à 11:44 | | 0 commentaire(s)|

Revenant sur leur élimination à la CAN 2017, Kalidou Coulibaly parle d'un manque de respect à l'égard de la sélection qui lui a fait mal. "Beaucoup de personnes pensaient qu'on allait faire trois matchs et rentrer à la maison. Ce manque de respect-là, il nous a fait mal. Nous qui étions sur le terrain, savions ce qu'on était capable de faire. Il ne faut pas faire le fine bouche, on a été bon même si on a été sorti aux tirs au but en quart de finale". estime-t-il.



Même si des regrets peuvent être nourris au lendemain de cette CAN, Kalidou Coulibaly pense que les Sénégalais peuvent être fiers de leur sélection. Pour lui, "on a vu une belle équipe du Sénégal, une équipe solidaire qui faisait des efforts, il n'y a personne à blâmer. C'est dommage mais c'est le football".



Toujours, dans cet entretien avec Libération, le défenseur des "Lions" indique que le Sénégal fait partie des meilleures équipes d'Afrique mais qu' il faut le prouver sur le terrain.



Kalidou Coulibaly soutient que se qualifier à la coupe du monde est désormais l'objectif commun mais pour lui, il faudra d'abord digérer l'élimination en quart de finale de la CAN 2017 car , l'équipe méritait d'aller plus loin. " Il y a beaucoup de talents dans cette équipe, je vois le futur de manière positive, même si on a perdu face au Cameroun, je me dis que ça ira la prochaine fois", soutient-il.

source: libération

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook