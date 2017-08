Kalidou Diallo : " Macky Sall ne perd absolument rien à choisir un ministre neutre"

L’ancien ministre Kalidou Diallo vote pour un ministre de l’intérieur neutre. Selon lui, c’est un moyen d’apaiser la conscience de l’opinion. Le régime gagnerait plus à aller vers l’organisation par la Direction générale des élections(Dge), avec à la tête un homme neutre.



«Le président de la République ne perd absolument rien, à le faire. Au contraire, c’est la démocratie sénégalaise qui en sortirait victorieuse. Quand un ministre de l’intérieur, qui organise une élection, est dans un parti ou maire d’une localité, se sera très difficile que les autres lui fassent confiance », déclare le président de l’Alliance des leaderships pour l’émergence et le développement (Aled).



L’ancien ministre de l’Education et membre de Bby, juge satisfaisant les résultats obtenus par la mouvance présidentielle lors des élections législative du 30 juillet. Cependant, il attire l’attention sur les suffrages obtenus par la BBY.



« Si on tire les leçons du passé, en comparaison avec les prédécesseurs, Abdou Diouf avait eu un peu plus de 50% (Législatives 1998). Ensuite Wade avait eu un peu moins en 2009 (Locales). Une alerte pour Wade qui l’a conduit au 2e tour de la présidentielle 2012 », rappelle-t-il.



« Macky Sall doit faire en sorte que son camp se renforce et non se réduise. Il doit avoir une politique d’ouverture pour que d’autres Sénégalais aient encore confiance en lui… », lance-t-il.





Le Quotidien