Kalidou Koulibaly : « « J’ai évolué dans de grands stades européens et je n’ai jamais tremblé. Ce n’est pas à la CAN que je vais subir la pression » Envoyé Spécial à Mongoville : Pour sa première Coupe d’Afrique des Nations de football, le défenseur de l’équipe nationale de football Kalidou Koulibaly se dit “très pressé” d’entamer cette compétition.



Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Janvier 2017 à 08:41 | | 0 commentaire(s)|

« Pour une première dans ma carrière, je ne sens aucune pression de débuter la Can dimanche prochain face à la Tunisie », souligne le défenseur axial de l’équipe nationale de football à l'issue de sa première séance d’entraînement à Mongoville.



Selon le pensionnaire de Naples (série A italienne, la pression, il ne connaît pas. « J’ai évolué dans de grands stades européens et je n’ai jamais tremblé. Donc ce n’est pas à la Can que je vais subir des pressions »,conclut-il à ce propos

Parlant de l’équipe nationale, notre interlocuteur laisse entendre que le Sénégal n’est pas un favori mais un sérieux outsider.



« Au cours de cette compétition, notre objectif est de faire mieux que la dernière édition tout en se faisant respecter », assène notre interlocuteur avare en paroles.



Xalima News

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook