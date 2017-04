Kalidou Koulibaly exhorte Keita Baldé à venir le rejoindre à Naples

Intéressé par plusieurs clubs comme l’AC Milan et Monaco, Keita Baldé Diao aurait reçu le soutien de son coéquipier en équipe nationale du Sénégal, Kalidou Koulibaly, qui l’exhorte à venir le rejoindre à Naples.



Keita Baldé est largement pressenti pour quitter la Lazio cet été, puisque son contrat arrive à échéance en Juin 2018 et un renouvellement est peu probable.



Certes, l’AC Milan reste un des grands favoris pour le recruter, mais selon le Corriere dello Sport, Naples est prêt à à mettre la main dans la poche.



C’est le défenseur Kalidou Koulibaly, son coéquipier en équipe nationale du Sénégal qui est derrière cette manœuvre.

Cette saison, l’attaquant de 22 ans, Keita Baldé Diao a marqué 8 buts et délivré 4 passes en 24 matches



Senxibar