Kalidou Koulibaly inscrit un but contre le Bayern Munich ( Video ) Naples vient de battre le Bayern en match amical comptant pour l’Audi Cup (2-0).

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Août 2017 à 22:22

Kalidou Koulibaly a inscrit le premier but de Naples (14e). Le défenseur sénégalais a ouvert le score. Il a marqué le premier but de son équipe. Giaccherini a inscrit le deuxième but de Naples.

