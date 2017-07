Kanel : La jeunesse se révolte contre les politiciens

Les jeunes de Kanel ont battu le macadam ce jeudi 27 juillet pour dénoncer leurs dures conditions de vie. Selon eux, leur localité manque de tout et ils en veulent aux politiciens qui n’auraient rien fait pour changer leur situation.



« Nous ne les (politiciens) voyons qu’au moment des élections. Ils viennent soudoyer nos compatriotes, diviser les familles, séparer les amis, désunir ce qui est unis et ressortir des entrailles de Kanel les vieux démons. Ils ne font et ne feront rien pour Kanel. Que de promesse et de fric qui répond à l’immédiateté de l’assiette du Kanelois qui a espoir en eux. Une fois les élections finies, les 4x4 repartent dans les belles régions du Sénégal et les beaux quartiers de Dakar en nous laissant dans notre malheur. Il y a des jeunes redoutables soutenus par les Kanelois qui disent stop », lit-on dans le communiqué parvenu à la Rédaction de leral.net.



Cependant, les jeunes de Kanel qui ruaient dans les brancards ont profité de cette marche de protestation pour faire entendre aussi leurs revendications.



Selon eux, l’hôpital départemental de Kanel est devenu un centre de santé par faute de matériels et professionnels, des écoles délabrées et surchargées et l’assainissement inexistant.



Face à cette situation, les jeunes Kanel qui gardent, tout de même, un gel d’espoir aux politiciens, n’excluent pas un vote sanction pour les prochaines élections si rien n’est fait.