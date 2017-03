Kanye, Lamar, Rob, Scott : les hommes du clan Kardashian sont-ils maudits ?

Kris Jenner a réussi, grâce à ses filles Kourtney, Kim et Khloe Kardashian, puis Kendall et Kylie Jenner, à constituer un véritable empire. Le clan K s'est d'abord imposé médiatiquement, grâce à leur émission de télé-réalité, L'incroyable famille Kardashian, avant de développer leur marque de manière plus globale, et de toucher à des domaines variés, allant de la mode jusqu'à la beauté. Kendall Jenner est même en passe de devenir l'un des mannequins les plus influents de sa génération. Mais si tout semble bien se passer pour les femmes du clan Kardashian, on parle d'une malédiction concernant les hommes. Maris, petits amis ou frère, tous ceux qui les approchent voient leur destin changer de manière plutôt soudaine. Exemples.



Kanye West

Quand le chanteur rencontre Kim Kardashian en 2013, il est au top de sa notoriété. Les deux se marient rapidement et ont même deux enfants ensemble : North et West. Mais très vite, Kanye West perd les pédales. Paranoïa, stress, surmenage... La spirale a tourné de manière très rapide, jusqu'au pétage de plombs de l'artiste, qui a été interné en psychiatrie, et a dû annuler le reste de sa tournée.



Rob Kardashian

Rob le petit frère de la fratrie, est aussi le vilain petit canard de la famille. Alors qu'il a vu chacune de ses sœurs devenir mondialement célèbre, il n'arrive pas à s'imposer. Même l'émission de télé-réalité à son nom n'attire guère les foules. Enchaînant les crises de boulimie, les dépressions et autres addictions, Rob Kardashian n'a visiblement pas reçu la visite des mêmes fées à sa naissance.



Lamar Odom

Sportif de haut niveau adoré des Américains, il épouse Khloe en 2009. Une histoire qui fera les beaux jours de l'émission L'incroyable famille Kardashian, jusqu'à leur divorce il y a deux ans. Une séparation suivie d'une overdose qui a failli coûter la vie au basketteur qui, aujourd'hui, n'a plus de boulot.



Scott Disick

Peu importe le nombre de cures de désintoxications, Scott Disick n'a jamais réussi à se défaire de son addiction à la drogue et à l'alcool. L'ex de Kourtney, qui s'est toujours senti exclu du clan Kardashian, a encore récemment fait des siennes en s'affichant avec diverses bimbos lors d'un séjour à Miami.

