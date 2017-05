Kanye West : découvrez la raison de son absence (remarquée) au Met Gala !

La presse américaine n'en finit plus de se poser des questions. Ce lundi 1er mai, Kim Kardashian s'est présentée seule sur le tapis rouge du Gala du Met, une grande première. Il n'en fallait pas plus pour que les rumeurs laissent sous-entendre que le couple formé par Kim Kardashian et Kanye West serait dans la tourmente. Questionnée au sujet de l'absence très remarquée de son mari, elle a simplement répondu qu'il était "à la maison... il prend un temps off et il aime vraiment ça". Une explication loin d'être suffisante pour les fans de la bimbo.



Radar Online a expliqué de son côté que les tensions seraient très fortes entre eux. "Kim ne peut pas aller n'importe où avec Kanye car ils ne s'entendent plus du tout. Ils ne sont pas en bonne position avec leur mariage ces derniers temps" peut-on lire, relançant les rumeurs de divorce. On savait depuis quelques jours que Kanye West n'avait pas prévu d'accompagner sa femme à l'évènement. "Kanye West ne sera pas présent au bal demain. Kim s'y rendra seule. Il continue de profiter de son temps libre, en dehors des médias et du feu des projecteurs. Il restera donc à Los Angeles avec leurs enfants" expliquait déjà le magazine People en amont de la soirée. La publication précisait néanmoins que tout allait "bien" entre les deux tourtereaux.



source: fr.yahoo.com