Kanye West quitte Tidal et Jay Z à cause d'un différend financier

Kanye West claque la porte de Tidal, la plate­forme musi­cale de Jay Z. En cause, l'argent… Un nouvel épisode qui dété­riore un peu plus les rela­tions entre les deux (ex) amis.



Rien ne va plus entre Kanye West et Jay Z ! Les deux amis, musi­ciens et hommes d’af­faires ont mis fin à leur colla­bo­ra­tion sur Tidal. Selon TMZ, c’est Kanye West qui a été à l’ini­tia­tive de cette rupture. La raison ? L’argent. Kanye West estime que la plate­forme lui est rede­vable de la modique somme de 3 millions de dollars (soit 2,6 millions d’eu­ros) pour les 1,5 millions d’uti­li­sa­teurs qu'il lui aurait fait gagner à la sortie de son album The Life of Pablo, en février 2016.



Selon TMZ, l’avo­cat de Kanye West a envoyé des lettres à Tidal, le mois dernier afin de dénon­cer le contrat de l’ar­tiste et de la compa­gnie, en ajou­tant qu’en plus des fameux 3 millions de dollars, Tidal lui doit égale­ment de l’argent pour des vidéos mises en ligne.



Dans un cour­rier retour, Tidal a genti­ment fait savoir à Kanye West, que s’il signait un contrat de streaming ailleurs, il serait pour­suivi en justice. Et que lesdites vidéos n’ont jamais été tour­nées… et par consé­quent, encore moins mises en ligne.



En clair, de grosses sommes d’argent sont en jeu dans ce bras de fer, mais l'on se demande s'il n'y pas autre chose derrière tout ça. La sortie du 13e album de Jay Z serait-elle fina­le­ment la véri­table cause de cette sépa­ra­tion ?



Ce vendredi, le mari de Beyoncé a commer­cia­lisé 4:44 et la première chan­son de cet album, inti­tu­lée Kill Jay Z, tacle clai­re­ment Kanye West. Une réponse aux propos qu’a­vait tenus Kanye West lors d’un concert à Sacra­mento, où il avait critiqué Beyoncé sur scène.





