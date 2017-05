Kanye West quitte les réseaux sociaux

Kanye West se fait de plus en plus discret, le rappeur a d'ailleurs décidé de disparaître des réseaux sociaux. Il a supprimé ses comptes Twitter et Instagram ce vendredi.

Si sa femme Kim Kardashian a encore bien du mal à se remettre de sa violente agression à Paris en octobre dernier, Kanye West a lui aussi des difficultés à reprendre pied suite à sa crise psychotique. En décembre dernier, le rappeur devait remonter sur scène pour une série de concerts en Europe, il a préféré annuler pour se reposer. Et quelques mois plus tard, Kanye ne semble toujours pas prêt à faire son grand retour, même sur les tapis rouges. En effet, lundi dernier, Kim a dû assister seule au MET Gala à New York car son mari a choisi de rester à la maison pour éviter « la cohue médiatique ».



Et plus le temps passe et plus Kanye West semble vouloir s'isoler du monde entier. Hier, le rappeur a franchi une nouvelle étape: il n'apparaît plus sur Twitter et Instagram, ses pages ne sont « plus disponibles ». Réputé pour ses pétages de plomb à répétition et ses déclarations fracassantes sur le site de microblogging, il jouera à présent au roi du silence et ne donnera plus son avis. Une retraite médiatique nécessaire selon des proches de l'artiste qui ont confié au magazine américain US Weekly qu'il avait désormais « besoin de penser à lui et de se reposer ». Des recommandations qu'il prend donc très au sérieux. Ses seules apparitions se font à présent sur les comptes de sa femme, qui renoue petit à petit avec les réseaux sociaux. Partir pour mieux revenir.