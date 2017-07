Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Kanye West réclame 3 millions de dollars à Jay Z Rédigé par leral.net le Mardi 4 Juillet 2017 à 22:52 | | 0 commentaire(s)|

Kanye West quitte la plateforme de streaming musical Tidal, fondée en 2015 par son ami Jay-Z. Il estime ne pas avoir été suffisamment rémunéré pour son album The Life of Pablo, qui aurait rapporté un million et demi de nouveaux abonnés.

Trois millions de dollars. C'est ce que réclame Kanye West à Tidal, la plateforme de streaming musical de Jay Z, pour sa contribution à la popuralité de l'entreprise. Il aurait rapporté un million et demi d'abonnés supplémentaires grâce à son album The Life of Pablo sorti en 2015. Mais le rappeur juge que son travail n'a pas été rémunéré à sa juste valeur.

Avec son ancien ami Jay Z, c'est la guerre, les deux ne discutent plus que par avocats interposés. Pour rajouter de la pression sur le débat, Kanye West demande que l'intégralité du tournage de ses clips soit remboursée sans quoi il ne les diffusera pas sur la plateforme.

Kanye West et la mauvaise attitude Le 30 juin Jay Z dévoilait son nouvel album 4:44 où il n'hésitait pas à tacler son ancien collègue dans Kill Jay Z, lui reprochant d'être devenu trop différent. «Je sais que les gens t'ont poignardé dans le dos, je me suis senti mal aussi. Mais cette attitude f**k everybody n'est pas naturelle.»

À la fin de l'année 2016, Kanye West avait été admis dans un hôpital psychiatrique et avait fait l'actualité à cause de certaines de ses improbables sorties comme son soutien éphémère mais affiché pour Donald Trump ou les attaques à l'encontre du couple Jay Z Beyoncé.



source: Yahoo





