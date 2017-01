Kanye West veut rencontrer les agresseurs de Kim Kardashian

Kanye West est un mari très impliqué dans l'enquête sur l'agression de sa femme Kim Kardashian. Et depuis que des suspects ont été arrêtés ces derniers jours, ce dernier n'aurait qu'une idée en tête selon les informations du site Hollywoodlife : les rencontrer. Un informateur a déclaré : "Kim peut avoir peur de faire face aux gens qui l'ont agressée, mais Kanye West veut les rencontrer. Il veut aller à Paris et rencontrer ces punks qui ont terrifié sa femme. Il a beaucoup à leur dire". "Il n'aimerait rien de plus que de déchaîner sa colère sur eux. Il ne connaît pas grand-chose aux lois françaises, mais il aimerait être là quand le juge les condamnera à des années de prison", a ajouté la source.



Mais ce n'est pas tout. Malgré les rumeurs de séparation, Kanye West serait un mari exemplaire depuis le braquage de Kim Kardashian. Il surprotégerait même sa compagne afin de ne lui faire courir aucun risque pour sa sécurité... Enfin, si la jeune maman passe désormais beaucoup de temps avec ses enfants et ses proches, notamment sa soeur Kendall dont elle est très proche, elle reprend également petit à petit sa vie d'avant l'agression, même ses réseaux sociaux - grande manne financière pour Kim et Kanye West.



source: closermag