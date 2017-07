Kaolack : Dhiéwo Diallo, responsable du Mouvement des femmes quitte Pape Diop au profit de l’Apr

Le parti Bokk Gis Gis de Pape Diop et certains de ses responsables politiques à Kaolack ne partagent plus la même vision. En effet, Mme Dhiéwo Diallo, celle qui était jusque-là la responsable du Mouvement des femmes de Bokk Gis Gis au quartier de Sahm, n’est plus membre dudit parti.



C’est en pleine campagne électorale pour les législatives du 30 Juillet prochain, que l’homme d’affaires «aperiste» a réussi la prouesse de la faire rallier le camp présidentiel.



Un ralliement officialisé hier, lors d’une grande Assemblée générale (Ag), initiée par les responsables de l’Alliance pour la République (Apr) et de leurs alliés, établis à Kaolack.



Prenant la parole, la nouvelle recrue de l’Apr, une personnalité politique très influente dans la zone, a salué la persévérance dans l’action, la présence sur le terrain et l’esprit d’ouverture de Modou Ndiaye Rahma, qui l’a amenée dans le camp présidentiel en cette période cruciale de la campagne pour les législatives.



Selon Mme Diallo, « si tous les responsables de l’Apr faisaient comme son hôte, la majorité confortable tant souhaitée par les tenants du pouvoir, ne serait qu’une promenade de santé le jour du vote ».



Quant à Modou Ndiaye Rahma, après avoir souhaité la bienvenue à l’ex-représentante de Pape Diop et de Bokk Gis Gis à Sahm, au sein de la formation politique du Président Macky Sall, a invité ses camarades à occuper massivement le terrain politique.



«Nous invitons nos frères et sœurs, responsables politiques de Benno Bokk Yakaar, de l’Apr, à descendre sur le terrain, à occuper le terrain, à quitter les salons luxueux et les climatiseurs pour battre campagne s’ils veulent attribuer au Chef de l’Etat, Macky Sall, une majorité confortable à l’Assemblée Nationale », a-t-il déclaré