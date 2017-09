Kaolack- Fin de la grève des ex-employés de la mairie : Me Nafissatou Diop et Moussa Fall en sapeurs-pompiers Après 72 heures de grève de la faim, les ex travailleurs de la mairie de Kaolack ont suspendu leur diète. Cela, après plusieurs tractions de bonnes volontés.



Ils sont 38 personnes restées 72 heures sans manger. Ils réclamaient leurs droits au nouveau ministre de la Fonction publique et maire de Kaolack, Mariama Sarr.

Pour mémoire, les ex travailleurs qui, depuis 2009, étaient des journaliers de la municipalité, ont été renvoyés, au profit de 71 autres jeunes.

Ces ex employés restés 8 mois sans salaire, ont saisi les juridictions.

Suite au verdict rendu par le tribunal et confirmé par la Cour d’appel de Kaolack indiquant que ces employés doivent recevoir 54 millions des mains de la municipalité, ils sont restés sur leur faim. Sous prétexte qu’aucune notification légale n’a été donnée à la mairie. Les ex- employés ont finalement observé une grève de la faim.

Hier, ils ont eu gain de cause. Me Nafissatou Diop qui a fait parler ses relations pour obtenir ce document, ainsi que Moussa Fall, le ministre d’Etat Mouhamed Saleh et le marabout Sérigne Babacar Mbacké Moukabaro, ont fini par les convaincre de suspendre leur mots d’ordre de grève.

Moussa Fall, qui en appelle à la clémence du maire de Kaolack, s’engage à entamer des pourparlers avec Mariama Sarr, pour une issue heureuse…



