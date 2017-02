Kaolack: La Cojer accueille Mimi Touré à "coups de pierres"

La descente de Mimi Touré à Kaolack est mal perçue par les jeunesses républicains du Saloum qui ont pondu un communiqué dans lequel elles accusent l'ex-chef du gouvernement de Macky Sall de "commencer à friser le ridicule". Pour la Cojer, "non contente de faire hors-jeu, en filant par la petite porte devant l'impérieuse nécessité de reconquérir la stratégique Commune de Grand-Yoff et par delà Dakar la capitale, encore sous le contrôle d'un adversaire démasqué, elle engage un combat de tromperie en promettant la majorité déjà acquise à Kaolack par l'Alliance pour la République (Apr) au Chef de l'Etat, Macky Sall", se lamentent les jeunesses républicaines.



En s'attaquant à Mimi, les jeunesses du parti au pouvoir argumentent leur rejet sous le motif que " Kaolack regorge de responsables apéristes qui gagnent les élections depuis 2012". Mimi qui parle d'unité, ignore certainement qu'"à Kaolack, c'est cette unité qui aura permis aux responsables politiques de l'Apr d'obtenir une série de victoires dans les trois départements, de la Présidentielle de 2012 au référendum, en passant par les élections locales et législatives". La Cojer se pose ainsi la question de savoir: " de quelle autre unité parle-t-elle ?". Toujours dans son questionnement, la Cojer se demande "pour qui travaille donc Mimi ?".



En tout cas, font-ils savoir, dans leur défiance à Mimi Touré, " nous interpellons le Président de la République pour que Mimi Touré arrête ses manœuvres qui vont déboucher sur une division certaine de l'Apr à Kaolack".



Pour être plus claire, la Cojer poursuit: " Nous mettons en garde contre de telles manœuvres. Et ceci sera notre dernière sommation. Plus aucun meeting de supercherie ne sera toléré à Kaolack".



La Tribune