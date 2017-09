Kaolack : La mairie condamnée à verser 54 millions de francs à 39 ex-travailleurs Le maire de Kaolack ne semble pas être sur un nuage. Après avoir été rétrogradée au niveau du gouvernement, quittant le très balèze ministère de la Femme, de la Famille et de l’Enfant pour celui de la Fonction publique, de la Rationalisation des effectifs et du renouveau du service public, Mariama Sarr est rattrapée par un dossier de justice.

Elle a été déboutée par le tribunal régional du travail de Kaolack. Elle avait interjeté appel sur sa décision de recruter 71 personnes et de licencier 39 autres employés qui étaient pourtant sur place depuis 2009.



Selon L’Observateur, la décision rendue le 29 août dernier condamne la mairie de Kaolack à payer 54 millions de FCfa à ses 39 anciens travailleurs et à requalifier leur statut qui passe de simples contractuels à des embauchés ayant des contrats à durée indéterminée (Cdi). L’enveloppe financière, après confirmation du premier verdict, est passée de 17 à 54 millions, informe le secrétaire général du Syndicat des employés municipaux de la commune de Kaolack, affilié à la Cnts, Abdou Ndiaye, précise le journal.







